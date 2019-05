Opozycja mobilizuje wyborców. Schetyna: To szansa, by pokazać czerwoną kartkę PiS

Przewodniczący PO zwrócił się do sympatyków opozycji, aby poszli na wybory 26 maja. – Pamiętajcie, że to nie tylko obywatelski obowiązek, ale to też głos na przyszłość naszych dzieci. Potrzebujemy mobilizacji. Prosimy, by być przy urnach wyborczych, by postawić krzyżyk przy liście nr 3. Mówimy do wszystkich wyborców naszych partii. Zbudowaliśmy koalicję, byśmy mieli szansę wygrać z PiS. Prosimy o wasz głos. Głęboko wierzymy w zwycięstwo – powiedział.

Z kolei Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaapelował do wyborców lewicy. – Lewica jest tu, jest w Koalicji Europejskiej. Jesteśmy gwarantem w tej koalicji wszystkich praw socjalnych, państwa świeckiego, mówienia prawdy o historii. Tego, żeby ludzie, którzy byli aktywni zawodowo do 1989 roku mieli zwrócony pobór, który im zabrano; tego, aby zwrócono im prawa, które im zabrano. Wiem, co to znaczy głos stracony. Wiem, że jakbyśmy byli mądrzejsi w wyborach samorządowych, to rządziłaby demokracja i rozsądek. W ośmiu województwach rządzi w tej chwili PiS, który nie gwarantuje spraw związanych np. z invitro – wskazywał.

W konferencji wziął również udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak powiedział, to niesłychanie ważne wybory, które zdecydują jaka będzie Polska. – Czy będzie europejska, otwarta, tolerancyjna, czy słaba i zepchnięta na margines? Wybory zadecydują, czy pieniądze z UE będą dzielone tak, że interes Polski będzie zabezpieczony, czy ze względu na interes partyjny. Konsolidacja jest nieprawdopodobnie ważna. Konsolidacja i mobilizacja. Wszyscy wiemy, ze jest naprawdę blisko. Musimy iść do wyborów europejskich, jeśli zależy nam na silnej obecności. Musimy wspierać KE. Tylko KE ma szansę wygrać z PiS – powiedział.

– W wyborach do Parlamentu Europejskiego drugiej tury nie będzie. Musimy wygrać w pierwszej turze. Każdy głos może zadecydować, kto zwycięży, dlatego jako kobieta, liderka Koalicji Europejskiej, matka córki zwracam się do wszystkich kobiet. Dziewczyny, kobiety, idźcie na wybory. Te wybory mogą wybrać kobiety, dlatego 26 maja – w Dzień Matki – trzeba wziąć swoje dzieci, matki, siostry, przyjaciółki i pójść na wybory. Te wybory są niezwykle ważne. To jest plebiscyt, jaka będzie Polska – stwierdziła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

