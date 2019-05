Klepacka zaatakowana na ulicy przez Rusin. "Wstyd!"

Filmik zamieszczony na Facebooku nagrała sama Klepacka. – Chciałam pani powiedzieć tylko, że to straszny wstyd, że obraża pani osoby LGBT – tłumaczy się na nagraniu Kinga Rusin, która wcześniej krzyczała do sportsmenki na ulicy. Jak widać na filmiku, Klepacka podchodzi do prezenterki i pyta, dlaczego jest przez nią atakowana. – Coś jeszcze chce mi pani powiedzieć? Niech się pani przedstawi, bo krzyczy pani z drugiego końca ulicy. Ta pani krzyczy do medalistki olimpijskiej "wstyd". Co ta pani osiągnęła w życiu? – pyta na nagraniu sportsmenka. Ostra dyskusja odbywa się pod warszawskim lokalem wyborczym.

Film zniknął z Facebooka, ale można go obejrzeć na portalu tysol.pl.