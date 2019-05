Sławomir, Owsiak, Rusin. Celebryci poszli na wybory

Jak podaje PKW, frekwencja wyborcza na godzinę 17. wynosi 32,51 proc., co stanowi absolutny rekord. W wyborach do PE w 2014 roku całkowita frekwencja wyniosła 22,7 proc., a na godzinę 17. było to 16,91 proc.

Swoim udziałem w wyborach chwalą się m.in. Sławomir, Jerzy Owsiak, Anna Mucha czy Maciej Stuhr

Galeria:

Celebryci na wyborach