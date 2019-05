Andruszkiewicz: Prawdziwa bitwa o Polskę czeka nas jesienią

Po przeliczeniu danych z ponad 99,25 proc. obwodowych komisji wyborczych, PKW podała, że PiS ma 45,57 proc., a Koalicja Europejska – 38,29 proc. głosów. Trzecie miejsce zajmuje Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,04 proc., a czwarte Konfederacja – 4,55 proc. Z kolei ruch Kukiz'15 osiągnął wynik 3,70 proc., natomiast Lewica Razem – 1,24 proc.

„Ciesząc się z wygranej, pamiętajmy, że prawdziwa bitwa o Polskę czeka nas jesienią” – skomentował wyniki na Twitterze wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

"To będą najważniejsze wybory w naszej historii. Zagranica i jej lokalne satelity będą robić wszystko, by wrócić do władzy i grabieży majątku narodowego. Ale wierzę, że zwyciężymy!" – dodał polityk.