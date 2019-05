Pogardliwa grafika na profilu Krystyny Jandy. "Ręce opadają"

Na profilu Krystyny Jandy można zobaczyć grafikę, która przedstawia biedną, starszą kobietę z różańcem w ręku, klęczącą pod banknotem trzymanym przez mężczyznę. Nad nimi znajduje się hasło: "Daj głos!".

Rysunek, który udostępniła aktorka, jest szeroko komentowany przez internautów. Część użytkowników Facebooka wskazuje, że to pogarda wobec zwykłych ludzi.

"Wstyd pani aktoreczko"

"Nie jestem za PiS, ale wyśmiewane się z ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali jest żenujące. Wstyd pani aktoreczko" – pisze jedna z internautek.

"Jestem przeciwniczką PISu i też przeraża mnie co się w tym kraju dzieje, ale ten obrazek jest tak prymitywny, że ręce opadają..." – stwierdza kolejna.

"Elyta warszawska"

"Więcej takich prześmiewszych grafik, szydzenia i poniżania proszę wstawiać. Opisywać, jaki to pisowski elektorat jest niewykształcony i prymitywny. Jeden pan z 'elyty warszawskiej' określił nawet, że to bezzębne Janusze. Zachęcam do takiej narracji. PiS zdobędzie wówczas w wyborach jesiennych ponad 50 proc. To pewne xd" – czytamy w kolejnym poście.

"Widzę, że wzięła Pani sobie do serca słowa prezesa Kaczyńskiego o konstytucyjnej większości PiS i intensywnie Pani pracuje na to, żeby na jesieni PiS ją faktycznie osiągnął" – przekonuje jeszcze jeden internauta.