Nie będzie zmian w prawie ws. 447? "Wydaje się, że nie są potrzebne"

W kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

W lutym tego roku Polska zorganizowała tzw. konferencję bliskowschodnią. Do Warszawy przyleciał wtedy amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który wezwał nasze władze do uregulowania spraw związanych ze zwrotem mienia ofiar Holokaustu.

Tzw. ustawa 447 była jednym z tematów kampanii wyborczej do PE. Jarosław Kaczyński podkreślił m.in., że tylko władza PiS jest "jedyną prawdziwą gwarancją, że nie będziemy płacić i nie poniesiemy szkód godnościowych". Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiadał prawo zabezpieczające Polskę przed roszczeniami. Dzisiaj o tej deklaracji przypomniano Markowi Suskiemu w Radiu Plus. Szef gabinetu politycznego premiera poinformował jednak, że zmiany w prawie nie są planowane.