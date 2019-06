Roksana Węgiel zatrzymana przez policję. "Tak to jest jak się..."

Morawiecki: Polacy 30 lat temu, przelali na Senat swoje pragnienie wolności i demokracji

– Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że właśnie dziś mamy do czynienia z przebudzeniem, które co jakiś czas w historii daje się we znaki. Nie można go pomijać – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego 80. posiedzenia Senatu.