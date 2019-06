Jak donosił w ostatnim czasie "Wprost", były premier Donald Tusk zawiesza powrót do Polski. Tygodnik przywoływał relacje anonimowych informatorów z rzekomego spotkania Tuska z Grzegorzem Schetyną po przegranych przez Koalicję Europejską wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas tego właśnie spotkania, które miało odbyć się w Brukseli, doszło - według "Wprostu" - do spięcia między politykami. Pojawiły się wzajemne oskarżenia i aluzje o zakończeniu kariery politycznej.

– Niektórzy muszą już odejść – miał powiedzieć Donald Tusk. – Może lepiej, byś ty odszedł – odpowiedział mu rzekomo Grzegorz Schetyna.

Podobne doniesienia na temat konfliktu Schetyny z Tuskiem pojawiły się na łamach "Faktu". Odniósł się dziś do nich bliski współpracownik szefa Rady Europejskiej Paweł Graś. "Przecież to brednie kompletne są. Byłem przy tej rozmowie. Te 'cytaty' to kompletna bzdura" – napisał polityk.