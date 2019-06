Biedroń miał zrezygnować z mandatu do PE, zmienił zdanie? Polityk Wiosny zaskakuje

Według oficjalnych wyników Wiosna zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego 6,06 proc. Partii przypadły trzy mandaty w europarlamencie – dla Roberta Biedronia, Sylwii Spurek i Łukasza Kohuta.

Jeszcze przed wyborami Biedroń zapowiadał, że zrezygnuje z miejsca w Parlamencie Europejskim, aby skupić się na jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce. Jego miejsce ma zająć prof. Monika Płatek, która uzyskała drugi wynik na tej liście (zarówno Biedroń, jak i prof. Płatek startowali w niedzielnych wyborach z Warszawy –lider Wiosny zdobył 96 388 tys. głosów, a profesor – 20 099).

O sytuację Biedronia, polityka Wiosny Krzysztofa Śmiszka zapytała dziennikarka TOK FM. – Robert Biedroń jest w Brukseli, jest szefem naszej krajowej, trzyosobowej delegacji. Weszliśmy do frakcji socjaldemokratów i Robert Biedroń odebrał zaświadczenie i jest europarlamentarzystą – mówił Śmiszek.

Jak zapewnił polityk (prywatnie partner Biedronia), były prezydent Słupska ciężko pracuje w Brukseli. – PE pracuje w swoim rytmie. Sam jestem zwolennikiem, żeby Robert Biedroń był w PE. Na pięć lat na pewno – stwierdził Śmiszek.

Polityk dodał, że „listy do Sejmu będą układane”. – Nie ma na razie decyzji, co robimy z osobami, które dostały się do europarlamentu – tłumaczył dalej.