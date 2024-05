"Złodziej krzyczy łapaj złodzieja". Kaczyński odpowiada Tuskowi

Lider PiS wygłosił w piątek oświadczenie, w którym odniósł się do Europejskiego Zielonego Ładu. Odniósł się do wygłoszonych dzień wcześniej przez premiera Donalda Tuska zarzutów, w myśl których m.in. to prezes PiS "patronował" wprowadzeniu tej inicjatywy do prawa europejskiego i że to jego ugrupowanie ponosi za to odpowiedzialność.

Zielony Ład. Kaczyński przypomina "najważniejsze głosowanie"

W reakcji na to Kaczyński przywołał wyniki "najważniejszego głosowania", które – jak mówił – uruchomiło cały proces Zielonego Ładu. "Za" zagłosowali wówczas m.in. Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Ewa Kopacz, Radosław Sikorski, Róża Thun, Robert Biedroń i Włodzimierz Cimoszewicz. Przeciwni byli zaś Adam Bielan, Joachim Brudziński czy Ryszard Czarnecki.

– To, jak sądzę, jest najlepszy dowód tego, że to, co w tej chwili nie tyle robi, co wyprawia Donald Tusk, to jest po prostu stosowanie starej metody: uciekający złodziej krzyczy "łapaj złodzieja" – podkreślił były premier.

"Zielony Ład to m.in. Platformy Obywatelskiej"

– Zielony Ład to jest między innymi dzieło Platformy Obywatelskiej, która całkowicie się w to włączyła, po to, żeby realizować różne interesy, różne ideologie, ale te interesy nie są polskie, chociaż funkcjonują także w Polsce, ale nie mają polskiego pochodzenia, są z zewnątrz. Chodzi o to szaleństwo klimatyczne – dodawał.

Kaczyński wskazywał, że były różne fazy Zielonego Ładu. Jednym z nich było znaczne zaostrzenie całej koncepcji, czego symbolem są opłaty ETS.

– Te opłaty w pewnym momencie po wprowadzeniu były stosunkowo mało dolegliwe, ale kiedy wprowadzono je na niemiecką giełdę, no to ich cena wzrosła dziesięciokrotnie i to jest dzisiaj ogromnie obciążające – wskazał prezes PiS. – My dziś weźmiemy udział w tym proteście "Precz z Zielonym Ładem" jako obywatele, nie jako partia polityczna, bo taka jest koncepcja tej demonstracji – zapowiedział.

