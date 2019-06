Rusin kontra Pawłowicz. Prezenterka grozi pozwem i... proponuje posłance modlitwę

Kila dni temu Kinga Rusin i jej partner adw. Marek Kujawa, poinformowali w mediach społecznościowy, że tworzą … społeczność Biało-Czerwonych Serc.

„Wasze zaangażowanie jest niesamowite. Piszecie na priv o przypadkach dyskryminacji, nietolerancji i przemocy, mowie i czynach pełnych zła i nienawiści. Piszecie też, że chcecie stawać publicznie w obronie słabszych. Opisujecie dobro, które można czynić razem. Jesteście Polakami, patriotami z dobrymi sercami, Biało-Czerwonymi Sercami! Tego nie wolno zmarnować! Dlatego, razem z moim partnerem Markiem Kujawą, pomożemy Wam stworzyć miejsce dla tej energii. To fb i insta: »Biało-Czerwone Serca«. Naszym celem jest nagłaśnianie spraw: aby wszyscy mogli szybciej reagować na zło i wspierać dobro” – tłumaczą na Instagramie. Para ogłosiła też komu przyznaje wymyślone przez siebie nagrody, a także komu przyznaje Anty-nagrody („Czarne Serca”). W tej drugiej „kategorii” znalazła się wspomniana Zofia Klepacka, którą prezenterka i jej partner oskarżają o homofobię.

"Co za bezczelność i arogancja tych całkowicie wyalienowanych śmierdzących leni...Daję jej nagrodę antypolskiej chuliganki" – skomentowała pomysł Krystyna Pawłowicz.

„Przypomnimy Pani granice wolności słowa”

– Krystyna Pawłowicz opluła nas i nasze @bialoczerwone_serca ! Według niej jestem „antypolskim chuliganem”. Te słowa naruszają moje dobra osobiste, ale nas głównie rozśmieszyły – poinformowała prezenterka na Instagramie.

Dalej Rusin zwraca się bezpośrednio do Pawłowicz: „Proszę nienawiść zdusić w swoim sercu. Pomodlimy się za Panią. A jak to nie pomoże, to Panią pozwiemy. Przypomnimy Pani granice wolności słowa”.

Dalej Rusin zachęca do „przeciwstawiania się złu” i „walki z przemocą”. „Można się ostro spierać politycznie, nie akceptować pomysłów, cudzych postaw czy sposobu życia. Ale nie ma tolerancji dla zła! Tak, trzeba krzyczeć, gdy ktoś mówi o innych, że są gorsi z urodzenia. Tak, trzeba zareagować gwałtownie, gdy ktoś kogoś bije w autobusie” – przekonuje Rusin.