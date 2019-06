"Nie pozwól na seksedukację w szkołach". Przez Warszawę przeszedł Polski Marsz dla Życia i Rodziny

„Pod wspólnym sztandarem w trosce o życie i rodzinę na przełomie maja i czerwca maszeruje ponad 130 miast. To ponad 200 tys. osób” – zaznaczył otwierając tegoroczny Marsz Kamil Zwierz, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny.Nawiązując do hasła przesłania tegorocznego marszu, mówił: „W tym roku Marsze dla Życia i Rodziny poświęcone są problemowi edukacji seksualnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podważającej pierwszeństwo wychowawcze rodziców, czemu musimy się wyraźnie sprzeciwić”.

Poza licznymi rodzinami z dziećmi, uczestnikami wydarzenia bylirównież eksperci w dziedzinie programów wychowawczych oraz przedstawiciele organizacji rodzicielskich z krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Opowiedzieli uczestnikom Marszu, podobnie jak na organizowanej dzień wcześniej przez CZiRkonferencji dotyczącej zagrożeń edukacji seksualnej, o tym co czeka polskie rodziny, jeśli zostanie wprowadzona do szkół edukacja seksualna oparta o standardy WHO.

„Dziękuję CZIR za zaproszenie do Warszawy. Cieszę się, że mogę rozmawiać z polskim społeczeństwem. Podstawa Warszawskiej Deklaracji LGBT+, to są badania prowadzone przez Kinseya z 1948 r., człowieka, który cierpiał na bardzo poważne dysfunkcje własnej seksualności. Warto powiedzieć, że tutaj wcale nie chodzi o naukę tolerancji! Tutaj chodzi o nadużycia, których się dostąpił Alfred Kinsey prowadząc swoje badania na temat seksualności dorosłych i dzieci.Klęska, fiasko tej edukacji przejawia się w rosnącej liczbie aktywności seksualnej dzieci, rosnącej ilości chorób przenoszonej drogą płciową, rosnącej liczbie przypadków przemocy na tle seksualnym”. apelowała prof. JudithReisman, autor rządowego programu badań w USA nad założeniami edukacji seksualnej autorstwa Kinseya.

„Na zachodzie gdzie wprowadzono obowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami WHO rodzice nie mają możliwości nauczania dzieci zgodnie ze swoimi systemami wartości. Program edukacji seksualnej, podważając ich autorytet, często stawia rodziców w opozycji do dzieci” apelowała pedagogMałgorzata Jurkowska.

„Sfera seksualna powinna być w scaleniu z wartością rodziny”,dodał Zbigniew Barciński, pedagog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan, autor badań nad wzorcami wychowawczymi w programach edukacji seksualnej WHO i UNESCO

Marsz wyruszył spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Zakończył się pod Ratuszem m.st Warszawy.Wszystkie kobiety oczekujące narodzin dziecka otrzymały od organizatorów niemowlęce body. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli spotkać się z postaciami z bajek, uczestniczyć w show baniek mydlanych, w wykonaniu finalistki Mam Talent Inny Biliaievej, która przeniosła dzieci w bajkowy świat czy posłuchać szkockiej orkiestry „Pipes&Drums”w tradycyjnych strojach. Całość przemarszu zagrzewał do śpiewu zespół Trio.

W marszu uczestniczyła m.in. aktorka i dziennikarka Dominika Chorocińska z rodziną.

Uczestnicy marszu z przyklejonymi do ubrań naklejkami „Brońmy dzieci” nieśli transparenty i plansze wzywające do sprzeciwieniu się seksualizacji dzieci w szkołach i przedszkolach, ochrony życia od chwili poczęcia oraz plakaty akcentujące, że małżeństwo to związek oparty na małżeństwie kobiety i mężczyzny.Maszerujący uczestnicy nieśli 100 metrowąbiałoczerwoną flagę; wielu uczestników, szczególnie tych najmłodszych, trzymało kolorowe balony.

Marsz poprzedziła Msza św. w Kościele św. Krzyża w intencji uczestników wydarzenia a pozdrowienia i błogosławieństwo dla uczestników marszu przekazał metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz oraz arcybiskup Romuald Kamiński.

Marsz jak co roku był okazją do zbiórki pieniędzy na dom samotnej matki w Chyliczkach koło Konstancina. Akcja przebiegała pod hasłem „Słoiczek dla Chyliczek”. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na stworzenie i wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla podopiecznych domu w Chyliczkach” podkreśliła koordynatorka Marszu, Marta Ogonowska-Polskowska.

„Czy wierzycie w zapowiedzi władz, że zajęcia będą dobrowolne? Podczas, gdy w większości krajów zachodnich są obowiązkowe i rodzice są skazywani za nie puszczanie na nie dzieci? Jeśli prezydent Trzaskowski nie odwoła decyzji wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół spotykamy we wrześniu i wszyscy razem będziemy tutaj znowu. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś uczynił naszym dzieciom krzywdę” – zapewniał wiceprezes CZiR Kazimierz Przeszowski pod Ratuszem m.st. Warszawy zamykając tegoroczny Marsz.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r.; na przestrzeni 14 lat organizacji Marszu podjęło się już ponad 150 miast w całej Polski.Centrum Życia i Rodziny jest ogólnopolskim koordynatorem marszów.

Marsz dla Życia i Rodziny poprzedziła Międzynarodowa konferencja naukowa: „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Przegląd zagrożeń”, która odbyła się 8 czerwca, na Stadionie Narodowym w Warszawie.

