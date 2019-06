"PSL to partia sprzedajna". Konflikt na linii SLD-ludowcy

Na profilu toruńskiego SLD zamieszczono artykuł dotyczący ewentualnego sojuszu ludowców z Prawem i Sprawiedliwością. Do zamieszczonego linka dopisano "PSL to partia sprzedajna i My w SLD znamy to z autopsji".

Na oficjalnym profilu partii szybko zamieszczono przeprosiny oraz stwierdzono, że osoba prowadząca konto "SLD Toruń" znalazła się pod wpływem o. Tadeusza Rydzyka.





"Przepraszamy @nowePSL! Widocznie atmosfera Ojca Dyrektora Radia Maryja udzieliła się osobie prowadzącej konto SLD Toruń. Prosimy o przyjęcie przeprosin, PSL! Kolegów i Koleżanki z Torunia poprosimy o zaprzestanie kąpieli słonecznych. W nadmiarze szkodzą na głowę" – napisano na profilu.