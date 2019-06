Z kim negocjuje PSL? Sawicki: Jest umówione spotkanie z Markiem Jurkiem

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego był dziś gościem Adriana Klarenbacha na antenie Polskiego Radia 24. Marek Sawicki pytany był o przyszłość ludowców po podjęciu decyzji o opuszczeniu Koalicji Europejskiej i zapowiedzi utworzenia własnego bloku - Koalicji Polskiej.

– Z moich informacji wynika, że większość członków PSL opowiada się za samodzielnym pójściem do wyborów parlamentarnych plus za dobieraniem partnerów o podobnych korzeniach – powiedział polityk. Gość Adriana Klarenbacha zapewnił, że projekt Koalicja Polska nie jest skierowany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i Platformie Obywatelskiej. – To pozytywny projekt społeczno-gospodarczy – dodał.

Marek Sawicki mówił o ewentualnej współpracy z Kukiz'15 i innych potencjalnych koalicjantach. – Kukiz jest zapraszany. Rozmowy wstępne były. Kukiz sam musi jeszcze określić, w którym kierunku chce iść, bo także ma zaproszenie od PiS-u, od Narodowców. Zobaczymy, rozmowy trwają – mówił. – Jest umówione spotkanie z Markiem Jurkiem, więc mam nadzieję, że prezes niebawem o tym poinformuje – dodał poseł PSL.