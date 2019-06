Sejm wybrał wicemarszałka Sejmu na miejsce Mazurek

Wyboru nowego wicemarszałka Sejmu posłowie dokonali w porannym bloku głosowań. Za zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość kandydaturą Małgorzaty Gosiewskiej opowiedziało się 247 posłow. Przeciwko było 121 parlamentarzystów, zaś 38 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 52 posłów.

Małgorzata Gosiewska zastąpi na tej funkcję Beatę Mazurek, która z powodzeniem ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego. Mówiąc wczoraj o swojej nowej roli Gosiewska przyznała, że jest to dla niej nie tylko ogromna duma, ale również zobowiązanie. – Podchodzę do tego z pokorą. Wiem, że są to dodatkowe obowiązki – dodała.