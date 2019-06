Ziemkiewicz: Pamięta ktoś, jak michnikowszczyzna rechotała do rozpuku z oszołomów?

Polska wygrała z Izraelem na Stadionie Narodowym 4:0. Oznacza to, że nasza reprezentacja kończy eliminacje do Euro 2020 z kompletem punktów jako lider grupy. Jednak nie tylko dobra gra naszych piłkarzy stała się tematem dyskusji w mediach, ale także kwestie polityczne, związane z trudnymi w ostatnich miesiącach relacjami obu państw.

Mecz był relacjonowany na żywo na profilu PZPN "Łączy nas piłka" na Facebooku. Po bramce strzelonej przez Dawida Kądziora na fanpage'u pojawił się wpis: "GOOOOOOOL! To już jest pogrom! Prowadzimy z Izraelem 4:0!". Według tygodnika "Polityka" post był nacechowany antysemicko. Na swojej stronie internetowej gazeta przypomina o pogromach Żydów, przywołując m.in. wydarzenia w Jedwabnem i Kielcach.

Jednak to nie wszystko. Prawdziwą burzę wywołała koszulka, jaką na mecz założył Samuel Pereira, redaktor naczelny portalu tvp.info. Na meczu Polska-Izrael dziennikarz TVP Info Samuel Pereira pojawił się w koszulce z napisem "Pereira 88". Cyfra ta oznacza jego rok urodzenia. Tu redaktora portalu TVP Info ostro skrytykowano – okazało się, że dla niektórych dziennikarzy i internautów symbol ten musi oznaczać "Heil Hitler".

Według publicysty "Do Rzeczy" Rafała Z. Ziemkiewicza, środowisko wytykające przejawy rzekomego antysemityzmu nie zauważa, że samo kiedyś wyśmiewało wyznawców teorii spiskowych. "Rzecznik PZPN użył słowa "pogrom". Pereira urodził się w 1988 - 88, znaczy, rozumiecie? "Gdy coś wydarzy się, to wnet kojarzy się". Pamięta ktoś jeszcze, jak michnikowszczyzna rechotała kiedyś do rozpuku z oszołomów, szukających we wszystkim spisków i drugiego dna?" – pisze Ziemkiewicz.