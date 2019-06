Mieszkowski: Musimy odejść od państw narodowych. Jestem zwolennikiem Rzeczypospolitej Europejskiej

Poseł w rozmowie z "DGP" mówił m.in. o idei utworzenia „Rzeczypospolitej Europejskiej”. Według Mieszkowskiego "Republika Europejska miałaby nie tylko wspólną walutę, ale też wspólna armię, jednolitą politykę zagraniczną, prowadzoną przez ministra spraw zagranicznych, w ogóle wspólny rząd oraz prezydenta”.

Dziennikarz zauważył jednak, że Mieszkowski "rysuje perspektywę likwidacji państwa polskiego". Poseł kontynuował jednak niezrażony: "Jesteśmy dziś częścią UE i bylibyśmy w przyszłości częścią Rzeczypospolitej Europejskiej, tak jak województwo śląskie jest częścią Polski. Ślązacy, dopominający się o uznanie swego języka nie rezygnują z kultury polskiej”. – W tę stronę zmierza Europa, i nie widzę powodów, byśmy się z tego wycofali. To nie eliminuje podmiotowości każdego z nas – ocenił.

Co ciekawe, Mieszkowski stwierdził też, że sierp i młot nie może być traktowany równorzędnie ze swastyką. – Dla wielu ludzi sierp i młot był symbolem ruchów robotniczych – powiedział. Jak dodał, gdyby ktoś przyszedł do niego w koszulce z sierpem i młotem to powiedziałby, że "to pańska sprawa”. – Nie powiem, żeby zszedł pan mi z oczu. Jednak gdyby przyszedł pan z emblematami hitlerowskimi, to nie rozmawiałbym z panem, bo nie będę tego akceptował – podsumował.