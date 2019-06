Kukiz odpowiada Terleckiemu: Nie dla psa kiełbasa

– Kukiz wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas – mówił wczoraj na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Paweł Kukiz w odpowiedzi napisał, że jeżeli faktycznie są tacy posłowie, którzy chcą przejść do PiS, to Terlecki może ich "brać w ciemno", gdyż tacy politycy i tak "podwyższą poziom IQ waszego »zakonu«".





"Jeśli zaś o mnie osobiście chodzi, to delikatnie powiem - nie dla psa kiełbasa, by nie zacytować ś.p. Lecha Kaczyńskiego i jego słów skierowanych do »dziada«" – dodał lider Kukiz'15.

Polityk ponadto stwierdził, że uwagi Terleckiego są "obraźliwe".