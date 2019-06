Rugowanie filozofa

75-letni Scruton to człowiek instytucja, a zarazem postać wybitna, nawet pomnikowa. Filozof, publicysta, znawca muzyki i architektury. Taki brytyjski Ryszard Legutko, tyle że na tle narastającej w Zjednoczonym Królestwie poprawności politycznej dużo bardziej kontrowersyjny. Jego książka „Czym jest konserwatyzm”, wydana pierwszy raz jeszcze we wczesnych latach 80., to jedna z fundamentalnych pozycji dla konserwatywnej doktryny, obok książek autorów takich jak Edmund Burke, Gilbert Keith Chesterton czy Michael Oakshott. Całość dorobku Scrutona – znaczna część przetłumaczona na polski – to kilkadziesiąt pozycji, nie licząc obszernych esejów i tekstów publicystycznych.