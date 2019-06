Prokuratura zajmie się skandalicznym wpisem lubelskiej brygady ONR

"15 czerwca 1906 r. urodził się Leon Degrelle - jeden z największych narodowych rewolucjonistów. »Oto prawdziwa wielka rewolucja, którą trzeba przeprowadzić. Rewolucja duchowa. Albo bankructwo epoki. Zbawienie świata spoczywa w woli dusz, które wierzą«" – taki wpis pojawił się na oficjalnym koncie Brygady Lubelskiej ONR na Twitterze. To właśnie ten post zaszokował internautów.

Wpis ONR skrytykował w ostrych słowach m. in. Rafał A. Ziemkiewicz. "Co za chory, odrażający pomysł. Lubelski ONR właśnie napluł na grób zamęczonego w Auschwitz założyciela przedwojennego ONR Mosdorfa i licznych działaczy tej organizacji, którzy polegli i zostali zakatowani przez hitlerowców. Doradzam p***cie się w łeb i natychmiastowe przeprosiny" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

Post po kilkudziesięciu godzinach zniknął z mediów społecznościowych. Mimo to zajęła się nim z urzędu Prokuratura Rejonowa w Lublinie, która zbada, czy tekst był formą propagowania ustroju faszystowskiego. Grozi za to nawet do dwóch lat więzienia.