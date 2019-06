Wracają upały. IMGW wydał ostrzeżenia. Kiedy i gdzie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Dzisiaj obowiązują dla dwóch województw - lubuskiego i zachodniopomorskiego. Jutro ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane przez IMGW także w województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim i lubelskim.

TVN Meteo informuje, że jutro temperatura maksymalna sięgnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 37 st. C na Dolnym Śląsku. Temperatura powinna spaść nieco już w poniedziałek. Powyżej 30 stopni będzie wówczas tylko w woj. małopolskim, świętokrzyskim i śląskim. Znaczące ochłodzenie nastąpi we wtorek.