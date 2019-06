Nieoczekiwana prośba Dulkiewicz. Chodzi o Westerplatte

Pismo z prośbą o spotkanie wpłynęło do biura posła Prawa i Sprawiedliwości w piątek. Potwierdził to Kazimierz Smoliński. – Potwierdzam, że pani prezydent Dulkiewicz zwróciła się do mnie o takie spotkanie pisemnie, a następnie zadzwoniła. Do naszej bezpośredniej rozmowy dojdzie w najbliższy poniedziałek w biurze poselskim PiS w Gdańsku, zgodnie nie przewidujemy udziału w niej innych osób – powiedział.

– W sprawie utworzenia muzeum na Westerplatte nie prowadzimy handlu wymiennego z gminą Gdańsk, to jest od 2003 roku teren uznany za Pomnik Historii, wszędzie na świecie, co dyrektor Muzeum II Wojny Karol Nawrocki sprawdził, miejsca tak ważne, tak emblematyczne dla historii całych narodów znajdują się pod opieka państwa. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by prezydent Gdańska aktem darowizny przekazała te działki we władania państwa, skoro gmina nawet nie potrafiła sobie poradzić z utrzymaniem porządku w tak ważnym miejscu – dodał Smoliński.

Manifestacja ws. Westerplatte

Wczoraj w Gdańsku odbyła się manifestacja pod hasłem "Gdańsk broni Westerplatte". Pikieta zorganizowana przez obywateli RP, odbyła się obok Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Manifestacja miała być wyraz sprzeciwu wobec planów państwa w kontekście Westerplatte. Włodarze Gdańska nie zgadzają się, aby zarząd nad terenem przejęła władza centralna. A wielkimi krokami zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Do zgromadzonych przemówił wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk. Zastępca Aleksandry Dulkiewicz odpowiada m. in. za kwestie związane z edukacją i usługami społecznymi. – Te hasła, które tu przynieśliście, są bardzo ważne. Westerplatte broni się jeszcze – ja taki przekaz wyślę do pani prezydent po spotkaniu z wami. Wasze radosne, uśmiechnięte, otwarte twarze, które chcą pokazać całej Polsce, że Westerplatte broni się jeszcze. Dziękuję wam za obecność tutaj na naszym gdańskim, polskim Westerplatte. Brawo dla was, wielki szacunek. Tego właśnie wsparcia potrzebuje pani prezydent – mówił samorządowiec.