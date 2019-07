Mariusz Max-Kolonko wchodzi do polityki. Powstaje nowa partia

Mariusz Max-Kolonko to były korespondent TVP oraz TVN w USA. Dziennikarz mieszka w Ameryce od 1988 roku.

Teraz Max-Kolonko ogłosił powstanie nowej partii. Ugrupowanie ma się nazywać Revolution, a jej celem jest, by "władzę w państwie objął Naród".

"W US #independenceday dobre wiesci z bunkra MaxTV w kuchni na Zoliborzu: Powstala partia #R Revolution! Mamy dosc politykow, dosc waszych durnych gierek, dosc waszych amatorskich rzadow. Pora by wladze w panstwie objal Narod I rzadzil dla dobra Narodu #R to My! R-us.com" – napisał na Facebooku Mariusz Max-Kolonko.

Cele Rewolucji

"#R to oddolny, dobrowolny i pozytywny Ruch Patriotyczny, który został zainspirowany ideą szybkiego rozwoju Polski poprzez organiczną pracę opartą o takie wartości jak lojalność, wolność, zaufanie, pracowitość i entuzjazm" – czytamy na stronie ugrupowania.

Inspiracją do powstania ruchu jest postać dziennikarza Mariusza Maxa Kolonko, "który poprzez swoje programy (swoją działalność) odkrywa piękne oblicze Polski i Polaków, dając nam nadzieję i receptę na realizację naszych życiowych marzeń w naszej Ojczyźnie"

Na stronie Rewolucji możemy przeczytać 10 celów, jakie stawia sobie nowe ugrupowanie:

1. Władza sądownicza wybierana w wyborach powszechnych, tak samo jak władza ustawodawcza i wykonawcza

2. Zmiana ustawy – „Kodeks Wyborczy” poprzez wprowadzenie karty do głosowania oraz możliwości głosowania przez Internet (zwłaszcza dla środowisk polonijnych)

3. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zrównuje kwotę wolną od podatku dla wszystkich Obywateli z kwotą ustaloną dla posłów i senatorów. W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla większości Obywateli rozliczających PIT wynosi 3.091 zł. To mniej niż w Botswanie i Maroku! Jednocześnie kwota wolna od podatku dla posłów i senatorów wynosi 30 451 zł. Politycy mają więc naliczoną niemal dziesięciokrotnie wyższą kwotę wolną od podatku.

4. Wyzwolenie przedsiębiorczości Polaków głownie poprzez – gruntowną reformę całego systemu podatkowego

5. Reparacje wojenne od Niemiec w formie pomocy wojskowej dla państw wschodniej flanki NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

6. Referendum w sprawie prawa do posiadania broni w Polsce.

7. Ograniczenie udziału kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8. Ograniczenie liczby posłów w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej

9. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych

10. Przeprowadzenie Narodowego referendum w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej