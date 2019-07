Wałęsa dostał pocztówkę od 7-latka. Internauci pękają ze śmiechu

7-letni Kuba, 16-letnia Malwina i ich rodzice, Magda i Artur, podpisali się na pocztówce zaadresowanej 9 lipca 2019 r. do byłego prezydenta.

"Dziękujemy Panu za odwagę, determinację, zaangażowanie, upór, zawziętość, stanowczość oraz bezkompromisowość w postanowieniach i walce o wolność Polaków! Gratulujemy!" – napisali sympatycy Wałęsy.

Były prezydent zrobił zdjęcie pocztówki i opublikował je na Twitterze. "Super kartka pocztowa znaleziona dzisiaj w skrzynce na listy, zapraszam do biura w Gdańsku na krótkie spotkanie, dziękuję" – napisał.

Pod wpisem Wałęsy pojawiły się prześmiewcze komentarze internautów, którzy wątpią w autentyczność pocztówki.

"To już tak źle z panem, że sam do siebie wysyła kartki?" – pyta jeden z internautów Twittera. "Piękne!! Trolling level max" – pisze kolejny. Jeszcze inny dorzuca: "Kuba lat 7 po napisaniu pocztówki pojechał do biedronki kupić sobie dwa browary".

Czytaj także:

Wałęsa wrzucił zdjęcie w koszulce "konstytucja". Coś poszło nie tak