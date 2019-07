Schreiber: Platforma przypomina męża-alkoholika, który...

W poranku Polskiego Radia, Łukasz Schreiber komentował zakończoną wczoraj konwencję wyborczą PO i obietnice jakie przedstawił podczas spotkania lider PO Grzegorz Schetyna.

– Platforma (...) przypomina męża-alkoholika, który po raz kolejny składa zapewnienia, że teraz się poprawi po kolejnej awanturze, którą zrobił, po tym jak kolejny raz pijany wrócił do domu. Mówi, że nie, teraz już nie, teraz jeszcze dokłada, „będę nawet sprzątał, kochanie, znajdę lepszą pracę, itd” – mówił polityk. – Można oczywiście w to wierzyć, tylko że nie ma żadnej chęci pójścia na odwyk. To są te same osoby ciągle. Schetyna jest kwintesencją Platformy Obywatelskiej z czasów ich rządów – dodał Schreiber.

Sekretarz stanu w KPRM odniósł się także do przedstawionych w sobotę „jedynek” na listach wyborczych PiS. – Chyba nie ma nadzwyczajnych sensacji, chociaż parę niespodzianek jest, na przykład minister Szumowski w Płocku. Klucz jest jasny. Są to liderzy naszego ugrupowania – tłumaczył.

– Prezes Jarosław Kaczyński już nie raz pokazał, że jest najlepszym selekcjonerem w Polsce i ma zmysł do tworzenia zwycięskich drużyn. Z drugiej strony selekcjoner zastanawia się nie tyle nad składem, ale nad pomysłem – dodał Schreiber.