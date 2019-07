Wakacje z plastikiem

Ten, kto choć raz wyjeżdżał na wakacje za granicę, dobrze zna ten przykry obowiązek. Żeby móc bezpłatnie skorzystać z pomocy lekarskiej na urlopie poza Polską – a precyzyjniej: by skorzystać na takich samych zasadach co pacjenci w danym kraju, więc czasem nie jest to zupełnie bezpłatne – trzeba mieć z sobą małą kartę.