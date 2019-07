Kosiniak-Kamysz: Nie doszło do porozumienia na lewej flance. Szkoda...

Koalicja Europejska przestała istnieć. Po niechęci PSL do ponownego sojuszu ze skrajną lewicą, Platforma Obywatelska podjęła dziś decyzję, że - owszem - Koalicja Obywatelska będzie istniała dalej i wystartuje w wyborach, jesdnak nie będzie miała charakteru partyjnego. Oznacza do, że zabrakło w niej miejsca dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W odpowiedzi na ten ruch Schetyny na lewicy ma powstań nowy blok wyborczy skupijący SLD, Wiosnę i partię Razem.

Do sytuacji tej odniósł się na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Szkoda, że po przedstawieniu przez Platformę Obywatelską liberalno-lewicowego programu w ubiegły weekend, nie doszło do porozumienia w bloku lewicowym. Starsza lewica, którą jest SLD, nie porozumiała się z tą trochę nowszą, z lewicą z Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. Nie doszło do porozumienia na lewej flance. Szkoda, bo wtedy wszystko byłoby jasne. Centrowo-liberalny program PO-KO i lewicy program SLD są sobie bliskie. Jedne i drugie mają te same oczekiwania – uważa lider PSL, którego cytuje portal 300polityka.pl.

Kosiniak-Kamysz jednoznacznie dystansował się od lewicy. Wskazywał, że PSL jest partią centrową. – Budujemy umiarkowane centrum, budujemy je z przedsiębiorcami, gospodarzami, przedsiębiorcami, samorządowcami, wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcą państwa opartego o szanowanie tradycji, wartości chrześcijańskie, o godność każdego człowieka, poszanowanie praw każdej osoby w Polsce, o współpracę, budowę mostów, porozumienia, przywrócenia wspólnoty narodowej – dodawał. Polityk podkreślił, że PSL "to jedyne ugrupowanie w centrum politycznym, które nie chce pozwolić na rządy radykalnej prawicy, ale nie zgadza się na rewolucję obyczajową".