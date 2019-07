"Nie ma u nas miejsca na jawną dyskryminację". Empik blokuje sprzedaż "Gazety Polskiej"

Podpisano kontrakt na remont czołgów. Morawiecki: Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem

W Gliwicach podpisano kontrakt na remont czołgów T-72. Jego wartość to blisko dwa miliardy złotych. – Ta umowa pozwala wierzyć, że nasza armia będzie coraz lepiej uzbrojona i coraz bardziej zdolna do obrony naszego terytorium. Mamy do...