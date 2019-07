"Udaje, że to nie jego robota". Rabiej obwinia Kaczyńskiego... o zamieszki w Białymstoku

Marsz Równości w Białymstoku (odbył się 20 lipca) przyciągnął tłumy kontrmanifestantów, którzy blokowali pochód. Niektórzy chuligani atakowali uczestników parady oraz funkcjonariuszy zabezpieczających wydarzenie. Policja była zmuszona użyć gazu. W związku z zajściami na marszu policja zatrzymała kilkudziesięciu chuliganów.

„Minął tydzień od #Białystok. Przyzwoici ludzie wyrazili gniew i solidarność. Gdzie jest #Kaczyński, winny temu, co się tam stało? Śmieje się wszystkim bezczelnie w twarz” – napisał wiceprezydent Warszawy, dodając do wpisu stare zdjęcie prezesa PiS z Sejmu.

„Rozpętał nienawiść i dyskryminację. Teraz udaje, że to nie jego robota. Jak zawsze” – atakuje dalej Rabiej, nie konkretyzują co dokładnie jego zdaniem zrobił Jarosław Kaczyński i jaki to ma związek z zamieszkami w Białymstoku.

Kto jest winny?

"Rzeczpospolita" opublikowała wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano Polaków, kto ponosi winę za ataki na uczestników Marszu Równości w Białymstoku. Badani mogli wybrać wiele odpowiedzi. Największa grupa ankietowanych (34,3 proc.) wskazała na narodowców. 28 proc. badanych uważa, że za to, co się wydarzyło, winę ponosi partia rządząca. Z kolei 26,1 proc. obwinia Kościół. Kolejne miejsce zajmują środowiska LGBT, na które wskazało 23,9 proc. pytanych. Prezydenta Białegostoku wini 17,6 proc., natomiast 7,6 proc. – opozycję.

Zdania na temat wydarzeń na Marszu Równości nie ma 24 proc. respondentów – czytamy na łamach "Rz".

Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 26–27 lipca br. na próbie 1100 osób.