Wiceminister zdrowia podał się do dymisji

Jako pierwsze o rezygnacji Króla poinformowało radio RMF FM. Powodem takiej decyzji wiceministra zdrowia była m. in. krytyczna sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej. Mowa o wieloletnich zaniedbaniach, które mogły doprowadzić w ostatnim czasie do kilku tragedii. Innym problemem miały być trudności we wdrażaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

We wtorek były minister zdrowia (w rządach Marka Belki i Leszka Millera) Marek Balicki został pełnomocnikiem rządu ds. reformy w psychiatrii. Według informacji radia, zgoda na dymisję Króla zapadła właśnie po powołaniu Balickiego.

Zbigniew Król jest pediatrą oraz ekspertem w dziedzinach zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Ma za sobą liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia.

