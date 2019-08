Wąsik kontra Szułdrzyński. "Zabrakło słowa: przepraszam"

Caritas poinformował w poniedziałek, że na konto organizacji wpłynęło dokładnie 656 tysięcy 946 złotych i 82 grosze. Darowizny wpłaciło 12 ministrów. W komunikacie podkreślono, że szczegółowych informacji na temat wpłat organizacja może udzielić po wyrażeniu zgody przez darczyńców. Przypomnijmy, po aferze z nagrodami w rządzie Beaty Szydło prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował, że ministrowie przekażą swoje premie właśnie na konto Caritasu.

Do sprawy odniósł się na Twitterze Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej". Dziennikarz określił zapowiedz przekazania nagród na cele charytatywne jako "wielką ściemę". Tymi słowami obruszył się Maciej Wąsik. Minister oświadczył, że on wpłacił nie do centrali Caritas, ale dla oddziału płockiego. Zapytał, czy opublikowana przez Caritas informacja dotyczy także takich wpłat.

"Już sprawdziłem - tylko wpłat na Caritas Polska. Nie dotyczy diecezjalnych. Więc słowo "sciema" nie było uprawnione" – napisał Szułdrzyński. "W Pana wpisie zabraklo slowa: przepraszam. Nie ma za co! Tez Pana pozdrawiam" – odparł Wąsik. Dziennikarz dodał, że przeprosi za swoje słowa, kiedy zobaczy potwierdzenia przelewów dokonanych przez wszystkich ministrów.