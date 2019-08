"Będziemy wzywać do bojkotu wyborów do Sejmu". Jest nowe koło poselskie

Oprócz Piotra Liroya-Marca szeregi nowego koła poselskiego zasilą niezrzeszeni dotyczas posłowie Jerzy Jachnik oraz Janusz Sanocki. Pisaliśmy o tym dziś rano. Nie jest wykluczone, że do klubu dołączą wkrótce kolejne osoby.

Przywrócić Prawo – tak brzmi nazwa koła. Działacze stawiają sobie za cel zmianę prawa tak, aby w wyborach do Sejmu mogły startować osoby indywidualne, a nie jak jest teraz jedynie osoby, które dostaną miejsce na liście partyjnej. W związku z tym posłowie wskazują, na bazie pisma od PKW, że w Polsce nie są możliwe prawdziwie demokratyczne wybory do Sejmu. – Jeśli tego nie będzie, to nie ma demokracji – zaznacza szef nowo powstałego koła poseł Janusz Sanocki. Jak dodaje, koło będzie wzywać do bojkotu wyborów do Sejmu.

Politycy zapowiadają, że wystawią swoich kandydatów w wyborach do Senatu. – Jestem zwolennikiem walki o zmianę prawa w granicach prawa. Zwróciliśmy się do sejmowej komisji ustawodawczej jako jej członkowie, apelując o podjęcie prac na zmianami w prawie na bazie pisma od wiceszefa Państwowej Komisji Wyborczej. (...) Do dnia dzisiejszego nie ma odzewu – powiedział w Sejmie poseł Jerzy Jachnik.

