"Kobiety strzegą polskich wartości, a nie fanaberii ideologicznych"

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje objazd po Polsce. W ramach akcji "Dobry czas dla Polski", organizowane są pikniki rodzinne. Dziś taki piknik przygotowano w Ostrzeszowie. Z mieszkańcami spotkał się szef rządu.

Premier dziękuje kobietom

Mateusz Morawiecki podziękował witającym go kobietom z kół gospodyń wiejskich. Zaznaczył, że dziękuje im również za wartości, które chronią: –Tak jak te grube mury baszty ostrzeszowskiej – dwumetrowe mury – mają chronić nasze wartości, polskie wartości, a nie jakieś fanaberie ideologiczne i rewolucja obyczajowa.

– Dziękujemy naszym paniom, dziękujemy paniom domu, paniom Polski, naszym polskim kobietom za to, że strzegą domowego ogniska, że strzegą wartości tak bliskich sercu każdego Polaka. Jesteśmy za to wdzięczni – dodał premier. – Ta ostrzeszowska baszta niech będzie taką metaforą państwa polskiego. Państwo ma być tym podmiotem, który strzeże bezpieczeństwa wewnętrznego, który zapewnia to bezpieczeństwo również finansowe, które sprawia, że Polska jest dobrym miejscem do mieszkania, jest domem dla wszystkich, a w razie niebezpieczeństwa największego ma strzec naszych granic, mieć coraz silniejszą gospodarkę, coraz silniejszą armię. Czyli Polska ma być państwem, z którego Polacy są dumni. I taka będzie Polska, taka Polska się staje – mówił, nawiązując do lokalnej historii.

Morawiecki: Za dwa miesiące musimy wygrać

– Wiemy, na czym polega walka w dzisiejszym skomplikowanym świecie o nasze racje gospodarcze, racje polityczne, racje społeczne, walka o solidarność. Stoimy na straży polskiej wiary, polskiej służby całemu społeczeństwu i będziemy dążyć do zwycięstwa. Możemy osiągnąć to zwycięstwo tylko z wami, tylko z Polakami - to jest nasza przyszłość, to jest przyszłość Polski – wskazał polityk.

I dodał: – Wygrywamy. Ci, którzy byli bardzo silni, też niektórzy połamali sobie zęby już na Polsce, bo jak jesteśmy razem, jesteśmy silni. Musimy wygrać za dwa miesiące po to, żeby móc kontynuować zmiany, zmiany dla dobra każdego Polaka i dlatego tak jak ten napis na obelisku powstańców wielkopolskich, my też chcemy budować Polskę, z której dumni byliby nasi dziadowie, nasi przodkowie, za którą oddawali krew, ale także Polskę, z której dumni będą nasi wnukowie w przyszłości.