Na terenie żwirowni znaleziono zwłoki. To 34-letni mężczyzna

– Otrzymaliśmy informację, że na terenie żwirowni na Ostrogu, w jednym z akwenów zostało ujawnione ciało, które pływa niedaleko brzegu w wodzie. Okazało się, że to 34-letni mieszkaniec Raciborza. Ciało na polecenie prokuratora zabezpieczone do sekcji zwłok, celem ustalenia przyczyny śmierci mężczyzny – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" kom. Mirosław Szymański z raciborskiej policji. – Mężczyzna był w ubraniu, więc trudno orzec, co mogło być bezpośrednią przyczyną śmierci: czy utonięcie, czy inne. Nie stwierdzono udziału osób trzecich – dodał.

Makabrycznego odkrycia dokonano w niedzielę. Przy ciele znalezione zostały dokumenty potwierdzające tożsamość. Przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci 34-latka z Raciborza wyjaśni zaplanowana na ten tydzień sekcja zwłok.