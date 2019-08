Celna uwaga księdza ws. krzyża: A gdyby zakazać latać samolotami?

Jan Hartman w obrzydliwy sposób skomentował tę tragedię, wykorzystując dramat do wzbudzenia kontrowersji i zainteresowania. "Krzyż nadal zabija! Usunąć z Giewontu!" – stwierdził. Wpis Hartmana wywołał oburzenie. Jednym z krytyków jest Witold Gadowski. "Ksiądz Walenty Gadowski wytyczył szlak na Orlą Perć. Jan Paweł II poświęcił mu tablicę na Kasprowym. Moja mama codziennie rano patrzy przez okno na Krzyż na Giewoncie. Nie no tylko spróbują go ruszyć! Poznają co to gniew Górali!" – komentuje publicysta na Twitterze.

Teraz do sprawy odniósł się ks. Janusz Chyła z Chojnic, kapłan znany z aktywności w mediach społecznościowych. "A gdyby zakazać latać samolotami? Rzucają one na ziemię cień podobny do krzyża, a niektóre z nich nawet ulegają katastrofom" – komentuje duchowny, odnosząc się do absurdalnych postulatów usunięcia krzyża z Giewontu. "Trzeba też wtedy zreformować matematykę i wymyśleć inny znak dodawania..." – dodaje jeden z komentujących wpis, także ksiądz.