"Kościół jest złem. Nie". Mocny wpis Damięckiego. Narazi się antyklerykałom?

"Mieszamy w worku wszystko, jak leci, głupio lub złośliwie - w zależności od opcji polityczno-wyznaniowo-seksualnej. Strzelamy do siebie jadem i pociskami ze stępionym czubkiem - po to, żeby dziura była większa. Przestaliśmy myśleć, ulegamy złym emocjom, histeryzujmy. Co gorsze - refleksji brak, brak autokorekty - bo przepraszać i przyznawać się do winy nie jest zaletą, stało się bowiem słabością" – wskazuje Damięcki na Instagramie.

Dalej apleuje: "A gdyby tak postawić sprawy jasno... Kościół jest złem - nie. Pedofilia jest złem - tak. Biskup, który kocha jest spoko - tak. Biskup, który sieje nienawiść jest spoko - nie. Księża są źli - nie. Księża dopuszczający się aktów pedofilii są źli - tak".

Aktor wskazuje, że nie można wrzucać wszystkich do jednego worka.

