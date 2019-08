Minister Szumowski: od września europejskie standardy w raku piersi

3 nowe leki to: pertuzumab, palbocyklib i rybocyklib. Ten pierwszy to lek dla chorych na HER2 dodatniego raka piersi, które nie mają zaawansowanej choroby. Lek będzie refundowany już przed zastosowaniem leczenia operacyjnego. Jego zastosowanie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie, czyli na to, że rak nie powróci nawet po latach.

Na liście refundacyjnej pojawią się też dwa leki oczekiwane przez kobiety chore na zaawansowanego, rozsianego HER2 ujemnego raka piersi. To najczęściej występujący podtyp nowotworu piersi: ma go ok. 70 proc. pacjentek. Na listach pojawią się dwa inhibitory CDK 4/6: palbocyklib i rybocyklib. - Producent trzeciego leku złożył niedawno wniosek o refundację. Szacujemy, że od stycznia 2020 roku będą dostępne dla chorych wszystkie trzy inhibitory CDK 4/6, we wszystkich liniach leczenia. Zapewniliśmy budżety na wszystkie linie leczenia dla wszystkich pacjentek - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiedzialny za refundację leków.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że te leki zapewnią polskim chorym europejski standard leczenia. Przypomniał też, że poprawę wyników leczenia raka piersi w Polsce przyniosą również środki kompleksowego leczenia - Breast Cancer Units, których już w październiku będzie ok. 40-50. - Nowoczesne leki, Breast Cancer Unitsy, rehabilitacja: to będzie standard leczenia, którego oczekują i na który zasługują pacjentki - mówił minister Łukasz Szumowski.

Prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant ds. onkologii, przypomniał, że wyniki 5-letnich przeżyć chorych z rakiem piersi w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły z 72 do 76 proc. - To dużo, choć na pewno chciałoby się, żeby te przeżycia były jeszcze lepsze. I mam nadzieję, że tak się stanie, ale do tego musimy też poprawić wczesne wykrywanie - mówił prof. Maciej Krzakowski.

Z nowych leków na listach refundacyjnych ogromnie cieszą się organizacje pacjentów. - Wiele setek naszych koleżanek czekało na tę decyzję. Nie będziemy już musieli organizować zbiórek na leki, będziemy mogli skupić się na profilaktyce, wczesnym wykrywaniu raka. To wiadomość nie do przecenienia, nie potrafię ukryć wzruszenia - mówiła Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.