Godek dołącza do Liroya. "Nowa nadzieja dla całej polskiej centroprawicy"

Przypomnijmy, że niedawno Kaja Godek odeszła z Konfederacji, by połączyć swoje siły z Prawicą Rzeczypospolitej. Dzisiaj Kaja Godek ogłosiła, że dołącza do Skutecznych Liroya-Marca. – Dzisiejszy dzień to nowa nadzieja dla całej polskiej centroprawicy. Środowiska obywatelskie, wolnościowe i patriotyczne oraz pro-life zawarły koalicję. Skuteczni Piotra Liroya-Marca nie będą, w przeciwieństwie do innych, pseudoprawicowych komitetów cenzurować niczyich poglądów – powiedział Maciej Maciejowski, wiceprezes Skutecznych.

– Skuteczni tworzą wyborczy okręt, którego pokład jest otwarty dla wszystkich, którzy nie chcą płynąć z prądem. Wszystkich, którzy chcą reprezentować obywateli i ich postulaty. Żadna władza nie ma prawa schować do sejmowej zamrażarki podpisów miliona obywateli. Dlatego Skuteczni idą do wyborów samodzielnie. Kiedyś podpisy zmieliła koalicja PO-PSL, dziś też ignorowany jest głos obywateli. Nie ma na to naszej zgody – mówił Liroy-Marzec.

Na decyzję Godek zareagowała już Prawica RP, która podkreśliła, że Komitet Wyborczy Prawica powołano "w odpowiedzi na zachęty i inicjatywę pani Kai Godek". "Decyzja pani Kai Godek o przejściu do innego komitetu wyborczego w trakcie trwającej już kampanii podważa istotną przesłankę podjętych przez nas działań. W najbliższym czasie podejmiemy więc i przedstawimy decyzje dotyczące naszych dalszych kroków i stanowiska w tej nowej sytuacji" – czytamy.