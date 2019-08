Premier w Szwecji: Jesteśmy dla siebie coraz ważniejszymi partnerami handlowymi

Podczas czwartkowej wizyty w Sztokholmie premier Morawiecki odwiedził polską ambasadę, gdzie spotkał się z Polonią. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami szwedzkiego biznesu, m.in. z przedstawicielami firm Volvo, Saab, Ericsson.

Polski premier spotkał się także z szefem szwedzkiego rządu Stefanem Loefvenem. – Nasze stosunki dwustronne są bardzo dobre; handel rozwija się znakomicie, jesteśmy dla siebie coraz ważniejszymi partnerami handlowymi – wskazał Mateusz Morawiecki. Jak dodał, oba kraje zbudowały wieloletnią strategiczną współpracę i partnerstwo. – Jesteśmy bliskimi partnerami handlowymi, łączą nas również wspólne interesy, jeśli chodzi o zapewnienie pokoju i stabilności w naszej części świata – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej.

Rozmowy polityków dotyczyły m. in. polityki UE. – Jesteśmy właściwie na bardzo podobnych stanowiskach, a tam, gdzie się co nieco różnimy, np. w sprawach wieloletnich ram finansowych, następnego budżetu UE czy w kwestiach klimatycznych, to starałem się wyjaśnić naszą pozycję, nasze stanowisko – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

– Mówiliśmy o tym, jak możemy wzmocnić naszą współpracę, jeśli chodzi o kluczowe kwestie, takie jak Partnerstwo Wschodnie, wymiana handlowa, innowacje czy inne istotne obszary – przekazał premier Szwecji. Stefan Loefven zaznaczył, że istotną kwestią jest zmniejszenie napięć w regionie Morza Bałtyckiego czy w ramach UE. Wskazywał na konieczność utrzymania jedności UE, jeśli chodzi o stosunki z Rosją.

Podczas spotkania rozmawiano także m.in. o kwestiach klimatycznych oraz związanych z migracją.

