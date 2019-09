"To tylko pokazuje jaki jest stan umysłu tej pani". Błaszczak komentuje wpadkę Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz wzięła wczoraj udział w debacie "Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota". Prezydent Gdańska określiła zagranicznych prelegentów mianem "egzotycznych" gości. Burmistrz Londynu nie potrafił ukryć zdziwienia.

– Weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO. Możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać. Mieć gości takich egzotycznych jak wy – mówiła prezydent Gdańska podczas swojego wystąpienia. Na słowa Dulkiewicz śmiechem zareagował sekretarz stanu landu Berlin Sawsan Chebli. Z kolei burmistrz Londynu Sadiq Khan nie krył zdziwienia faktem, że ktoś nazywa go "egzotycznym" gościem.

Do sprawy odniósł się szef MON Mariusz Błaszczak.

– To co zrobiła prezydent Gdańska, to tylko pokazuje jaki jest stan umysłu pani, która rządzi jednym z większych miast w Polsce. W ten sposób nazwanie burmistrza Londynu, to świadczy w o braku kompetencji. Podstawowych, elementarnych – ocenił minister w programie TVP1.