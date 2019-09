Białystok: Zasnął w toalecie w hipermarkecie. Trafił na niedzielę niehandlową

Mężczyzna wszedł do toalety w sobotę wieczorem, na krótko przed zamknięciem białostockiego sklepu, by wypić kupiony wcześniej alkohol. Okazało się, że następnego dnia jest niedziela niehandlowa.

Zasnął i obudził się dopiero w niedzielę. Zdał sobie sprawę, że sklep jest zamknięty i w obawie przed konsekwencjami postanowił przeczekać w toalecie aż do otwarcia sklepu. Nie miał przy sobie telefonu, więc nie mógł powiadomić innych osób.

Ostatecznie mężczyzna opuścił sklep dopiero w poniedziałek po tym, jak o godzinie 5 do sklepu wkroczyła ekipa sprzątająca. Gdyby mężczyzna postanowił wcześniej opuścić sklep za pomocą drzwi ewakuacyjnych, uruchomiłby alarm, który skutkowałby przyjazdem ochrony. Przedstawicielka Kauflanda zapewnia, że mężczyzna nie zostałby pociągnięty do odpowiedzialności, bo nie doszło ani do kradzieży, ani do zniszczenia mienia. – Nie skorzystał z tego rozwiązania, ponieważ jak przyznał pracownikowi sklepu, wstydził się zaistniałej sytuacji, za spowodowanie której przeprosił – powiedziała Daria Tworek w rozmowie z "Kurierem Porannym".