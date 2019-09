Skandaliczna grafika na profilu Gawłowskiego. "Postanowił skorzystać z najlepszych wzorców nazistowskiej propagandy"

Rysunek udostępniony przez Gawłowskiego ukazuje kleszcza z logiem PiS, który idzie po mapie Polski. "Uwaga na kleszcze. Wszystkie kleszcze..." – napisał polityk PO.

Na skandaliczną grafikę szybko zareagował Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

"Tymczasem poseł Platformy, kandydat do Senatu, przeciw któremu Grzegorz Schetyna nie wystawił kontrkandydata, postanowił skorzystać z najlepszych wzorców nazistowskiej propagandy" – napisał Fogiel na Twitterze.

Gawłowski do Senatu

Stanisław Gawłowski, który jest oskarżony o korupcję, wystartuje do Senatu z własnego komitetu w okręgu koszalińskim. Polityk PO zebrał już 10 tys. podpisów.

Gawłowski wystartuje do Senatu bez poparcia Koalicji Obywatelskiej, ale w okręgu opozycja nie wystawi swojego kandydata. Zmiany to efekt prokuratorskich zarzutów, jakie usłyszał Stanisław Gawłowski wiosną 2018 roku. Z kolei dwa miesiące temu do szczecińskiego sądu wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia.

– To wyborcy zdecydują, czy zasiądę w parlamencie, a nie polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry. Dlatego startuję do Senatu i poddaję się weryfikacji ludzi. Wierzę, że mi zaufają – mówi Gawłowski.