Morawiecki: Polska musi być jedna

Dożynki odbywały się w dąbrowskim Parku Hallera. Premier w swoim wystąpieniu nawiązał do przemysłowego charakteru miasta, w którym rozległe peryferyjne dzielnice mają charakter rolniczy. – Tak się tu wszystko splata – i wieś z miastem i wszystkie różne części gospodarki ze sobą. Tak patrzymy na tę naszą rzeczywistość, że Polska musi być jedna – wskazywał.

Szef rządu nawiązał też do tradycyjnego rękodzieła i wyrobów kultury ludowej. – Cieszę się, że tak pięknie łączycie państwo przeszłość, tradycję górniczą z tym, co wszystkim nam się na pewno marzy, czyli lepsza, dostatnia, bardziej zasobna Polską. Oby tak się stało, obyśmy za kilka, kilkanaście lat dogonili tych na Zachodzie Europy, którzy jeszcze do niedawna wydawało nam się, że są nieosiągalni. Na pewno tam dojdziemy, tego państwu życzę, tego Polsce życzę– mówił Mateusz Morawiecki.

Czytaj także:

Morawiecki odwiedził Katowice. W mieście powstaną dwa nowe centraCzytaj także:

Premier Morawiecki w trasie PiS-busem. Opublikował wideo na Facebooku