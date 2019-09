"Jesteśmy trzema królami, którzy przyniosą zbawienie". Biedroń o "misji" Lewicy

– Jaki numer powinien przypaść dzisiaj Lewicy. Kiedy w sondażach Lewica to trzecia siła polityczna. Kiedy na Lewicy mamy trzy partie polityczne, tworzące tę szeroką koalicję społeczną i kiedy liderami tej Lewicy jest trzech tenorów. To co państwu innego może przyjść do głowy. My po prostu, w naturalny sposób jesteśmy trzema królami, razem z królowymi, które przyniosą zbawienie naszemu krajowi. Oczywistą oczywistością jest, cytując klasyka, że Lewica to numer trzy – mówił szef Wiosny Robert Biedroń. Podczas piątkowego losowanie numerów list w PKW, Lewicy wylosowała właśnie numer 3.

Z kolei lider Razem Adrian Zandberg wskazywał: – Idziemy do tych wyborów z konkretnym programem, który zapewni bezpieczeństwo polskiemu rolnictwu, który postawi akcent na rolnictwo lokalne, na rolnictwo zrównoważone i państwo nie będzie się migać od swoich obowiązków, państwo musi wziąć w tej sprawie część odpowiedzialności na siebie.

Głos zabrał także przedstawiciel SLD. – Od lat rządzący, nie tylko ten rząd PiS, ale również PSL i Platformy Obywatelskiej, którzy rządzili już 12 lat naszym krajem, tak naprawdę nie zrobili nic, żeby przeciwdziałać skutkom suszy. To my jako lewica, jeśli wrócimy do polskiego Sejmu, to wprowadzimy powszechny system ubezpieczeń od wszelkich nieszczęść, od wszelkich ryzyk, żeby nie było tych zapomóg, żeby rolnik czy inna osoba nie chodziła po prośbie do wójta, burmistrza i prosiła o ulgę lub zapomogę. To rząd musi stymulować takie rozwiązania i my jako lewica dopilnujemy tego, żeby takie systemy w polskim prawodawstwie były wprowadzone – mówił do zebranych Cezary Olejnicza, numer 2 na liście SLD w Sieradzu.