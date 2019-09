Kielce: Awantura na SOR. Pacjent pobił ratownika

Schetyna apeluje do Kaczyńskiego: Wspólnie powinniśmy powiedzieć "dość"

– To jest mój apel do prezesa Kaczyńskiego, żeby w sprawie tych, którzy używają języka nienawiści, wzywają do nienawiści, że wspólnie powinniśmy powiedzieć „dość” – mówił lider PO Grzegorz Schetyna podczas dzisiejszej konferencji prasowej.