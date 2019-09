Kaczyński w Katowicach: Opozycja chowa się za elegancką panią, zza jej pleców słychać kłapanie zębów wilka

Na wstępie swojego wystąpienia prezes PiS złożył imieninowe życzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. – Muszę zacząć od życzeń, imieniny, piękne imię, ewangeliczne, apostolskie i tym bardziej życzę wszystkiego najlepszego, wszystkich rzeczy dobrych i szczęśliwych, także tego szczęśliwego momentu, który przyjdzie już niedługo – 13 października – mówił.

Jak zaznaczał Jarosław Kaczyński w Katowicach zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest odejście od "komunistycznego modelu", który konstruowała poprzednia władza i obecnie rządzący robią to konsekwentnie za pomocą konkretnych działań. – Wielkim przedsięwzięciem jest odejście od tego modelu. I w gospodarce i w życiu społecznym odrzuciliśmy coś, co było szkodliwe. (...) Myśmy to odrzucili czynnie, nie w słowach i deklaracjach, a w realnej polityce. Uczyniliśmy to z powodów moralnych – tak po prostu nie wolno postępować. To jest coś, czego w żadnym wypadku nie można przyjąć. Ale to było także w interesie polskiego rozwoju. Nasz plan jest systemem różnych poczynań, które łącznie tworzą ten napęd, wszystko, co powoduje, że idziemy do przodu – zaznaczał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do działań opozycji i zapowiedział zdecydowaną walkę o kolejne kadencje.

– Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, choć dobrze byłoby zacząć to trzydziestolecie od początku. Przed nami jest przyszłość. Zobaczymy, czy będzie to kontynuacja naszej polityki, czy będzie to cofnięcie do tego, co było. Bo nasi przeciwnicy, choć ostatnio próbują przebierać się w owczą skórę, chowają się za pewną elegancką panią, to jednak zza jej pleców słychać kłapanie zębów wilka, ten wilk ma konkretne imię, ale nie będę go wymieniał – mówił Jarosław Kaczyński. – Ich opowieści są kolejną próbą manipulowania Polakami poprzez strach. Dlatego te ostatnie tygodnie kampanii są tak ważne, musimy dotrzeć do jak największej ilości naszych rodaków, musimy powiedzieć im, jaka jest prawda, żeby wiedzieli czym a czym wybierają – podkreślał.

– Tak bardzo odkleili się od rzeczywistości, że myślą że mają rację. Nie mają racji, my mamy rację i potwierdziliśmy ją, tworząc ten dobry czas dla Polski, tworząc wielką zmianę, To jest początek wielkiej zmiany, Polska będzie krajem na poziomie zachodu Unii Europejskiej już na stale. To jest nasz cel i to można zrobić. Nie w ciągu czterech lat, ale jeśli będziemy mieli kilka kadencji, to z całą pewnością tego dokonamy, Stawką tych wyborów jest przyszłość Polski, o którą dziś musimy walczyć – dodawał.

