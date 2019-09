Pszoniak publikuje kolejne nagranie. "Bądź poważny"

Wojciech Pszoniak jest jednym z najbardziej krytykowanych za udział w kontrowersyjnej akcji "Nie świruj, idź na wybory". Aktor w swoim spocie wykonuje dziwne ruchy rękami i grymasy, które mają naśladować osobę chorą psychicznie. Inicjatywa fotografa Tomasza Sikory miała zachęcić do pójścia do urn 13 października, ale wzbudziła falę krytyki.

Pszoniak zareagował w rozmowie z Wirtualną Polską. – Jestem w szoku. Nie wiem, jak na to zareagować. Nikogo nie chciałem urazić, bo byłbym człowiekiem nienormalnym, gdybym chciał śmiać się z cierpienia drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie, bardzo często mnie ono porusza. W tej sytuacji w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ludzie mogą to w ten sposób odebrać – powiedział artysta.

Teraz aktor opublikował nowe nagranie, w którym ponownie namawia do wzięcia udziału w wyborach. Tym razem jednak inaczej dobrał słowa.

Na nagraniu widać, jak Pszoniak się śmieje, po czym zdejmuje okulary i zwraca się do widzów: Bądź poważny, idź na wybory.

Czytaj także:

Wojciech Pszoniak odpowiada na krytykę. "Jestem w szoku"Czytaj także:

"Czegoś tak obrzydliwego dawno nie widziałem". Burza w sieci po akcji "Nie świruj, idź na wybory"