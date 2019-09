Korwin-Mikke komentuje sondaż CBOS: Przykład nieudolnego fałszowania

Według najnowszego sondażu CBOS do Sejmu weszłyby 4 partie. Prawo i Sprawiedliwość może obecnie liczyć na 46 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje obecnie 23 proc. Polaków. Ostatnie miejsce na podium należy do Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz'15), którą poparło 8 proc. respondentów (+2). Próg przekracza jeszcze Lewica z 5 proc. poparciem.

Konfederacja to jedyny ogólnopolski komitet, który by nie przekroczył progu. Wyniki skomentował jeden z liderów partii Janusz Korwin-Mikke.

"Tu przykład nieudolnego fałszowania. To sondaż reżymowego CBOSu. Podawanymi liczbami nie ma się co przejmować, bo są wysysane z brudnego kciuka. Celem tej publikacji jest pokazanie, że PiS wygrywa, ale, co ważniejsze, pokazanie, że Lewica dramatycznie spada (PiS tak samo nie lubi Lewicy, jak my...) natomiast PSL (PiS liczy na PSL jako na przyszłego koalicjanta) idzie w górę" – ocenił wyniki sondażu Korwin-Mikke.

Polityk stwierdził, że badania CBOSu nie zgadzają się z wynikami innych sondażowni. Jego zdaniem na wykresie Konfederacji nawet przyznano specjalny kolor, aby jej poparcie nie było widoczne.

"Na rysunku widać wyraźnie, choć kolor dobrano maskujący, że przekracza 5%. Zostało to nawet napisane - ale potem ustalono, że ma być 3%, co... dopisano, przez pomyłkę nie kasując tekstu "5 procent"!!. Powtarzam: sondaże CBOSu to czysta propaganda reżymowa. Ciekawe jest tylko, jak niedbale są one prezentowane. Wychodzą szwy..." – napisał polityk.