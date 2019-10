Olga Tokarczuk dostała Nobla. Reaguje minister Gliński

W czwartek Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła laureatów literackiego Nobla. Nagrodę otrzymała Polka, Olga Tokarczuk i Austriak, Peter Handke.

Gratulacje Tokarczuk złożył za pośrednictwem Twittera wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. "Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję!” – napisał.

"W związku z nagrodą Pani Tokarczuk minister kultury tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki;)" – zapowiedział minister.

Olga Tokarczuk jest piątą polską pisarką uhonorowaną nagrodą Nobla. Dołączyła do zacnego grona, w którym są: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska.

W uzasadnieniu przyznania Nobla Tokarczuk napisano, że otrzymuje go za "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

