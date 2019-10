Hofman: Konfederacja dojedzie do 10 proc., potem PiS ją schrupie

Adam Hofman ocenił, że Platforma Obywatelska "nikogo nie reprezentuje". – Ani za bardzo nie reprezentuje klasy średniej, którą miała reprezentować, ani nie poszła na lewo, po współczesną lewicę, nie w starym, tylko nowym stylu, czyli ekologia, ruchy miejskie itd. – stwierdził PR-owiec. – To Grzegorz Schetyna ma wszystkie klucze do przyszłości PO, bo to on ustalał listy wyborcze i to o to były duże zarzuty, że nie znalazł się Zdrojewski, ktoś tam, ale dlaczego się znalazł? To było czyszczenie list z ludzi konkurencji politycznej, ludzi Donalda Tuska czy kogoś, kto mógłby mu zaszkodzić – mówił Hofman na antenie Polsat News.

Jak podkreślił były rzecznik PiS, zaczyna się "koniec polaryzacji polskiej sceny politycznej", a Konfederacja "dojedzie do 10 proc., potem PiS ją schrupie". – Opozycji jest bardzo dużo – powiedział.

Dorota Gawryluk zapytała Adama Hofmana w "Gościu Wydarzeń" czy jego zdaniem prezes PiS mógłby zostać nowym marszałkiem seniorem. – Nie sądzę. Co by to miało być? To nie jest mu do niczego potrzebne. On przechodzi do historii z zupełnie innego powodu, bo zmienił na trwałe polską politykę, bo wymyślił, wykreował trzech prezydentów i kilku premierów, więc do niczego nie jest mu to potrzebne – odpowiedział.

